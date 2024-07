Sommerlicher Wochenstart in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Sachsen-Anhalt sommerliches Wetter. (Archivbild)

Leipzig (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt bestimmen zum Wochenstart sommerliche Temperaturen das Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind bei überwiegend Sonnenschein Höchstwerte von 25 bis 28 Grad zu erwarten. Nur gegen Nachmittag lassen sich einige Quellwolken am Himmel blicken. In der Nacht kühlt es etwas ab: Bei Tiefstwerten von 13 bis 8 Grad ist es wolkenlos und trocken.

Am Dienstag erwarten die Experten noch höhere Temperaturen. Bis zu 31 Grad könnte das Thermometer anzeigen. Zudem ist ein leichter Wind spürbar, Wolken werden nicht erwartet.

Der Mittwoch wird ähnlich: Bei Höchstwerten von 29 bis 31 Grad weht ein schwacher Nordostwind. In der Nacht kommt es in vereinzelten Regionen zu ersten Schauern und Gewittern.

Im Laufe des Donnerstags verabschiedet sich das sommerliche Wetter. Bei Höchstwerten von 23 bis 28 Grad erwarten die Meteorologen nach einem teilweise heiteren Vormittag in vielen Orten Schauer und teilweise starke Gewitter.