Der Sommer in Sachsen will noch nicht weichen. Doch nach einem hochsommerlichen Wochenende wird es dann erst einmal kühler.

Leipzig - Der Sommer zeigt sich am Wochenende in Sachsen noch einmal mit viel Sonne und hohen Temperaturen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig zufolge werden bei maximal 32 Grad Höchsttemperatur bis zum Abend am Himmel lediglich einige dünne Wolkenbänke und hohe Schleierwolken vorüberziehen. Im Bergland werden zwischen 23 und 29 Grad erwartet.

Sonnig, trocken und bis zu 32 Grad setzt sich das Hochsommerwetter am Samstag und Sonntag fort. Allerdings können die Temperaturen in der Nacht stellenweise schon bis auf 13 Grad zurückgehen. Am Sonntag nimmt die Gewitterneigung zu. In der Nacht zum Montag ziehen dann vermehrt Wolken auf und zu Wochenbeginn soll es mit kühleren Temperaturen bis 21 Grad und Regen wohl auch herbstlicher werden.