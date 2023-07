Eine Zapfpistole steckt an einer Tankstelle in einem Wagen.

Brüssel/Hannover - Wer in den niedersächsischen Sommerferien mit dem Auto ins Ausland fährt, tankt dort oft teurer. Ob sich sparen lässt, kommt dabei auch auf die Kraftstoffsorte an, wie Daten der EU-Kommission zeigen.

Mit Stand vom vergangenen Montag - aktuellere Vergleichsdaten liegen noch nicht vor - waren sowohl Benzin als auch Diesel in den Niederlanden im Schnitt teurer als in Deutschland. Bei Superbenzin der Sorte E5 waren es 13 Cent pro Liter, bei Diesel 4. Auch in Dänemark ist der Sprit teurer, der Unterschied ist mit 3 beziehungsweise einem Cent aber nur sehr gering.

Fahrer von Benzinmotoren können dagegen in Belgien und Schweden sparen. Hier ist Super E5 um 14 beziehungsweise 20 Cent pro Liter billiger. Wer mit einem Diesel in die beiden Länder fährt, sollte dagegen noch vor der Grenze tanken: So spart er gegenüber Belgien 9 Cent pro Liter, gegenüber Schweden sogar 26 Cent. Sehr viel günstiger als in Deutschland ist der Sprit in Luxemburg - hier kostet Superbenzin 31 Cent weniger, Diesel 18 Cent.