Schauer und Gewitter haben in den vergangenen Tagen bei manchen die Sommerlaune getrübt. Zum Wochenstart soll es laut Meteorologen nun wieder wärmer und sonnig werden - wenn auch nur kurz.

Am Dienstag erwarten Meterologen in Niedersachsen bis zu 31 Grad. (Symbolbild)

Hannover - Zum Beginn der neuen Wochen kehrt der Sommer mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 31 Grad zurück nach Niedersachsen und Bremen - zumindest vorübergehend. Nach dem unbeständigen Wetter der vergangenen Tage sorgt Hoch „Kai“ mit einem Schwerpunkt direkt über Deutschland für eine ruhigere, trockenere Wetterlage, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Trockene Luft soll demnach vor allem am Dienstag für viel Sonnenschein sorgen.

Der Vorhersage zufolge wechseln sich in Niedersachsen und Bremen am Montag Sonne und Wolken noch ab. Die Temperatur erreicht maximal zwischen 22 und 26 Grad. Am Dienstag soll es noch etwas wärmer werden. Bei meist sonnigem Wetter erwarten die Meteorologen Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad. Auf den Inseln soll es mit Werten um 25 Grad etwas kühler bleiben.

„Am Mittwoch ist das kurze trockene Intermezzo schon wieder vorbei“, teilte der Wetterdienst mit. Dann soll in den Frühstunden eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern von Nordwesten aufziehen. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad soll es dann nicht mehr ganz so warm sein.