Raus mit Applaus: Hoffenheims Rumpfmannschaft überrascht den RSC Anderlecht. Das gibt auch Selbstvertrauen für die Partie in Leverkusen.

Aus in der Europa League

Brüssel - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die TSG 1899 Hoffenheim mit einem dicken Lob nach dem Aus in der Europa League getröstet. „So zurückzukommen nach der ersten Halbzeit - ein Wahnsinn!“, sagte der 63-Jährige als Experte beim TV-Sender Nitro nach dem 4:3-Sieg des Bundesliga-15. beim RSC Anderlecht. „Das war das beste Hoffenheim, das ich in den letzten Monaten gesehen habe – Traumfußball.“

Die stark ersatzgeschwächten Kraichgauer verwandelten einen 0:1-Rückstand gegen den belgischen Rekordmeister durch Tore von Robin Hranac (41. Minute), Tom Bischof (54.), David Mokwa (59.) und Adam Hlozek (65.) in eine 4:1-Führung, mussten aber in der Schlussphase noch um den Sieg zittern. Für die Playoff-Runde reichte es als Tabellen-27. am Ende trotzdem nicht. Die TSG vermasselte aber Anderlecht den direkten Einzug ins Achtelfinale.

19-jähriger Bischof lobt die „jungen Spieler“

Trainer Christian Ilzer strahlte nach dem Abpfiff dennoch. Er hatte auf insgesamt 13 Spieler verzichten müssen und setzte auf viele Talente. „Die ganzen jungen Spieler haben es sich verdient“, sagte Tom Bischof, selbst erst 19 Jahre alt. „Ich denke, das gibt uns viel Halt und gute Energie für die nächsten Spiele.“

Der Mittelfeldakteur, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, bot ebenso wie der in den vergangenen Jahren oft verletzte Dennis Geiger eine ganz starke Leistung. „Er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, der technische Qualitäten hat“, sagte Matthäus. Die Spielpraxis in München müsse sich Bischof aber „erst erkämpfen“.

Die Hoffenheimer können sich nun ganz auf den Abstiegskampf im Liga-Alltag konzentrieren. Am Sonntag steht bei Meister Bayer Leverkusen die nächste große Herausforderung an. „Wir nehmen es als Erfolgserlebnis auf unserem Weg mit, das tut extrem gut. Für die Jungs war es eine super Erfahrung“, sagte Ilzer. „Heute war der Sieg das Wichtigste.“