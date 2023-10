Sonne am Montag - zunehmende Bewölkung am Feiertag

Potsdam/Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein heiterer Wochenstart mit sommerlichen Temperaturen. Mit bis zu 27 Grad ist am Montag im Süden Brandenburgs zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in Berlin können sich die Menschen vor dem Feiertag auf bis zu 25 Grad einstellen. In der Nacht zum Dienstag kühlt es dann bis auf 11 Grad ab. Es bleibt trocken und bewölkt.

Der Feiertag am Dienstag startet heiter und bringt abermals sommerliche Temperaturen von bis zu 29 Grad nach Berlin und Brandenburg. Im Verlauf des Tages wird es dann zunehmend bewölkt. Ab den Nachmittagsstunden ist mit Schauern in der Prignitz zu rechnen. Ab dem Abend kann es dann in ganz Berlin und Brandenburg nass werden. Örtlich sind nach DWD-Angaben auch Gewitter, sowie Wind- und Sturmböen möglich. Nachts zieht der Regen ab. Die Temperaturen sinken bis auf 11 Grad.

Teils heiter und meist trocken wird es am Mittwoch. Die Temperaturen liegen bei um die 20 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei um die 9 Grad weitgehend niederschlagsfrei.

Auf durchziehende Regenfelder und maximal 18 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg dann am Donnerstag einstellen. Zum Freitag hin bleibt es bewölkt aber trocken, bis auf 10 Grad kühlt es in der Nacht ab.