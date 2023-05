Berlin - Der junge „Sonne und Beton“-Hauptdarsteller Levy Rico Arcos hat bei seiner ersten Auszeichnung als Schauspieler an die Schule denken müssen. „Ich schreibe morgen eine Klausur. Ich habe heute in der Mittagspause gelernt“, sagte der 16-Jährige am Donnerstagabend beim „New Faces Award“ in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings gab sich der Teenager Stunden vor seiner Geografie-Arbeit gelassen, denn: „Es ist zum Glück nicht Mathe oder so, ich muss nicht so viel dafür lernen.“

Arcos hatte bei der Veranstaltung des Magazins „Bunte“ die Newcomer-Auszeichnung für seine Rolle im Coming-of-Age-Drama „Sonne und Beton“ bekommen. Der Film basiert auf einem Buch von Comedian Felix Lobrecht und erzählt vom Aufwachsen in der Berliner Gropiusstadt.

Die Party nach der Preisverleihung wollte der 16-Jährige früh verlassen. „Ich muss noch lernen, morgen um acht Uhr in die Schule und schreibe dann mittags die Klausur.“