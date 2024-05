Sonne und Starkregen am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Neben Sonnenschein müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende auch mit Gewittern und teilweise sogar mit Starkregen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, ziehen am Freitag nach sonnigem Beginn sowie maximal 22 bis 25 Grad Schauer und Gewitter auf, die zum Teil unwetterartig mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel verbunden sein können. Im Harz werden 18 bis 22 Grad erwartet.

In der Nacht klingen die Schauer ab und der Samstag bleibt bei wolkigem Himmel und bis zu 25 Grad meist niederschlagsfrei. Bei wechselnder Bewölkung startet laut DWD-Vorhersage der Sonntag zunächst freundlich. Später ziehen bei 22 bis 26 Grad wieder Schauer und Gewitter auf und es besteht die Gefahr von Starkregen.