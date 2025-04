Berlin/Potsdam - Der Temperaturanstieg zum Ende der Woche in Berlin und Brandenburg ist nur von kurzer Dauer. Dabei klettern die Werte in den nächsten Tagen bis auf 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte. Doch zum Start in das Wochenende sinken sie um mehr als zehn Grad, wie es weiter hieß.

In den Morgenstunden kann es zunächst noch Frost bei minus 1 bis minus 3 Grad geben. Ansonsten wird der Tag vor allem sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zu Freitag ist laut DWD Frost in Bodennähe nicht ausgeschlossen.

Am Freitag gibt es nach Auflösung des morgendlichen Nebels viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. In der Nacht auf Samstag ziehen einzelne Wolken auf, die sich auch am Tag zum Teil halten. Die Werte erreichen nur noch maximal 12 Grad. Auch in der Nacht zu Sonntag muss wieder mit Frost bis zu minus 7 Grad gerechnet werden.