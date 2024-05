Dresden - Viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad Celsius erwarten die Menschen in Sachsen am Dienstag. Im Tagesverlauf gibt es zeitweise wenige Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei bleibt es trocken. Auf dem Fichtelberg kommt es ab den Mittagsstunden zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde. In der Nacht werden weiterhin stürmische Böen auf dem Fichtelberg erwartet. Ansonsten bleibt der Himmel klar - bei Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad.

Der Mittwoch wird zunächst weiter sonnig und wolkenlos, im Tagesverlauf ziehen von Westen zeitweise Wolkenfelder auf. Regen wird nicht erwartet, auf dem Fichtelberg kommt es zu Sturmböen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Nachts bleibt es meist gering bewölkt und regenfrei. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 12 und 14 Grad ab.