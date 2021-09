Sonne und Wolken am Wochenende in Bayern

München - Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen am Wochenende in Bayern. Regnen werde es in den nächsten Tagen eher selten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in München mit. Am Samstag könne es zwischen Rhön und Bayerischem Wald sowie nordöstlich davon zu einzelnen Schauern kommen.

In Alpennähe sei am Sonntagnachmittag und -abend mit kurzen, starken Regenfällen zu rechnen. Ansonsten werde es weitgehend trocken bleiben und teils sonnig werden, teilten die Meteorologen mit. Am Untermain könne es am Wochenende bis zu 23 Grad warm werden, im Frankenwald erwartet der DWD Höchstwerte bis zu 16 Grad.