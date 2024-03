Berlin/Potsdam - Das Wochenende startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken in Berlin und Brandenburg. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Es bleibt überwiegend trocken. Dort, wo dennoch Schauer aufziehen, ist auch vereinzelt mit Windböen zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag gibt es teils Wolken am Himmel bei Temperaturen von bis zu einem Grad. Gebietsweise wird mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, und die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad.