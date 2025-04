Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird zunehmend frühlingshaft. Hobbygärtnerinnen und -gärtner müssen sich aber dennoch vor nächtlichem Frost hüten.

Sonne-Wolken-Mix in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin - Eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Am Morgen gibt es im Norden Brandenburgs lokal noch leichten Frost, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden des Landes fällt gebietsweise Regen. Später gibt es einen Wechsel aus sonnigen und wolkigen Abschnitten, dabei bleibt es trocken. Gegen Abend lösen sich die Wolken dem Wetterdienst zufolge auf. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch zieht lokal Nebel auf und es kühlt ab auf 3 bis 0 Grad, in Bodennähe ist gebietsweise mit leichtem Frost zu rechnen. Am Morgen verdrängt die Sonne den nächtlichen Nebel und die Temperaturen sorgen mit 15 bis 17 Grad für einen frühlingshaften Tag.

Nebel gibt es in der Nacht zum Donnerstag nicht mehr, bei 5 bis 0 Grad bleibt es trocken. Frost kann es nachts aber weiterhin geben. Sonne und Quellwolken bestimmen das Wetter am Donnerstag und es wird mit 18 bis 20 Grad noch wärmer als an den Vortagen.