Erfurt - Sonne und Wolken wechseln sich am Dienstag in Thüringen ab - später wird es feucht. Tagsüber ist es bewölkt, aber gelegentlich zeigt sich die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Nachmittags fallen einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad, im Bergland bei 4 bis 9 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt, nur gebietsweise lockert es auf. Regen fällt kaum bei 4 bis 1 Grad. Das Wetter am Mittwoch wird mit Wolken und leichtem Regen am Nachmittag ähnlich wie am Vortag. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14, im Bergland 6 bis 11 Grad.

Trocken und bewölkt geht es in der Nacht zu Donnerstag weiter, es kühlt auf 7 bis 3 Grad ab. Am Donnerstag ziehen dichte Wolkenfelder durch den Freistaat, es bleibt aber trocken. Mit 13 bis 16, im Bergland 9 bis 12 Grad, wird es ein wenig wärmer als an den Vortagen.