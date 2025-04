Ostern 2025 hält so einige Wetterüberraschungen bereit. Schauer und Gewitter sind auch am Montag möglich, vor allem im Westen Deutschlands und am Alpenrand.

Sonne und Wolken wechseln sich am Ostermontag in Deutschland ab, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Offenbach - Das Osterwetter bleibt am Montag unbeständig. Das Unwetterrisiko sei aber geringer als am Sonntag, sagt Meteorologin Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Sonne und Wolken wechseln sich ab, wer draußen noch Ostereier sucht, muss das nicht unbedingt in der Regenjacke tun.

In der Westhälfte sowie am Alpenrand sind allerdings Schauer und erneut Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen milde 16 bis 21 Grad. Nur an der Küste ist es kühler.

Das typisch launische Aprilwetter setzt sich nach der Vorhersage auch am Dienstag und Mittwoch fort. Dabei regnet es am Dienstag stärker im Norden und am Mittwoch mehr im Südwesten.