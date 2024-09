Potsdam - Menschen in Berlin und Brandenburg sollten den Sonnenschein am Sonntag genießen - denn Regen ist schon in Sicht. Das Wochenende endet sonnig und trocken mit Höchsttemperaturen um die 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Wind weht schwach.

In der Nacht zum Montag zieht flacher Nebel auf und es kühlt auf 12 bis 7 Grad ab. Die Woche startet noch heiter, am Montag zeigen sich aber schon erste Wolken. Die Temperaturen erreichen 24 Grad.

Regen zieht dann in der Nacht zum Dienstag von Westen her auf, außerdem kündigen die Meteorologen örtlich Nebel an. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Dienstag kommt das ungemütliche Wetter in Berlin und Brandenburg an: Der Wetterdienst sagt Wolken, schauerartigen Regen und stellenweise Gewitter vorher. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 20 Grad.