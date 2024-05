Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad am Montag in Thüringen. Auch die kommenden Tage werden sonnig und warm.

Erfurt - Die Sonne scheint am Montag in Thüringen bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. In der Südhälfte des Freistaats und vor allem über dem Bergland gibt es einige Quellwolken, es bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad Celsius, im Bergland bei 20 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel klar und es kühlt auf 12 bis 9 Grad ab. Der Dienstag startet sonnig, später ziehen von Westen einige Wolkenfelder auf. Laut DWD bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27, im Bergland 21 bis 24 Grad.

Dünne Wolkenfelder bleiben auch in der Nacht zum Mittwoch bei 12 bis 10 Grad bestehen. Der Mittwoch zeigt sich ähnlich wie der Vortag mit Sonne und zunehmender Bewölkung bei 22 bis 25 Grad, im Bergland 18 bis 22 Grad.