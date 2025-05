Mäßig warm und eher heiter wird das Wetter an diesem Tag in Berlin und Umgebung. Nur an wenigen Orten ist mit Regen zu rechnen.

Berlin und Potsdam - Auf Sonnenschein und lediglich einige Quellwolken am Himmel können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. In der Elbe-Elster-Niederung werden ab Mittag zudem einzelne Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen den Tag über bei bis zu 24 Grad, in der Nacht auf Mittwoch fallen sie auf bis zu acht Grad. Mit Regen ist den Angaben nach in der Nacht nicht zu rechnen.

Auch am Mittwoch bleibe es bei Sonnenschein und Wolken überwiegend trocken. Im Süden Brandenburgs seien ab dem Nachmittag jedoch einzelne Schauer sowie Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchsttemperaturen von bis zu 23 Grad würden erwartet, hieß es weiter. Die Nacht zu Donnerstag bleibe bei einer Abkühlung auf bis zu 7 Grad weitgehend regenfrei.