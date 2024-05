Neben einigen Wolken scheint am Pfingstmontag in Thüringen die Sonne. Nachmittags kann es gewittern.

Sonnenschein und Wolken am Pfingstmontag in Thüringen

Wolken ziehen über die Statue eines Landsknechts auf dem Haus zum breiten Herd am Fischmarkt.

Erfurt - Sonnenschein und Wolken wechseln sich am Pfingstmontag in Thüringen ab. Der Tag startet bewölkt, zwischendurch lockert es aber auf und die Sonne zeigt sich, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nachmittags fallen einzelne Schauer und Gewitter bei 21 bis 24 Grad, im Bergland 18 bis 20 Grad.

Gering bewölkt und trocken zeigt sich die Nacht zum Dienstag bei 12 bis 9 Grad. Der Dienstag beginnt freundlich, später ziehen aber Wolken auf und nachmittags gesellen sich aus Richtung Südwesten schauerartiger Regen und Gewitter dazu. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 26, im Bergland 18 bis 23 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird regnerisch, teilweise fällt schauerartiger Regen und es kommt zu Gewittern. Es kühlt ab auf 15 bis 10 Grad. Am Mittwoch gibt es keinen Sonnenschein: Die Meteorologen kündigen Wolken und Regen an, nachmittags gewittert es. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23 Grad.