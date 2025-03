In der Hauptstadtregion bleibt es frühlingshaft mild, doch der Ostwind sorgt für stürmische Böen. Während sich am Samstag noch viel Sonne zeigt, ziehen zum Sonntag Wolken auf.

Sonnig, aber windig: Das Wetter in Berlin und Brandenburg

In der Hauptstadtregion soll es sonnig, aber auch windig werden. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg erwartet ein sonniger, aber teils windiger Samstag. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad, dabei weht ein mäßiger bis frischer Ostwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Teilen Brandenburgs seien Böen bis 60 km/h möglich. Am Abend lasse der Wind nach.

In der Nacht zum Sonntag ziehen laut DWD Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte sollen zwischen 5 und 3 Grad liegen. Am Sonntag zeige sich der Himmel oft wolkig, vereinzelt seien am Nachmittag und Abend ein paar Tropfen Regen möglich. Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge 12 bis 15 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es laut Angaben wechselhaft mit vielen Wolken und Regen. Die Temperaturen bewegen sich demnach weiterhin zwischen 11 und 15 Grad.