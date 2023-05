Potsdam - Nach dem Pfingstwochenende bleibt es sonnig und sommerlich warm in Berlin und Brandenburg: Am Dienstag gibt es viel Sonne mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Vorübergehend ziehen Quellwolken auf, vor allem zwischen Prignitz und Havelland.

In der Nacht zum Mittwoch ist es klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 5 Grad, in Bodennähe gelegentlich noch auf 0 Grad. Auch am Mittwoch wird es laut DWD sonnig in der Region. Die Höchsttemperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es etwas bewölkt, bei Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad. Zum Morgen zieht es sich von Norden her zu. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad, in Berlin um 22 Grad.