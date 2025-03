Im Südosten Deutschlands wird das Wetter in den kommenden Nächten frostig - an den Tagen dagegen mild und voller Sonnenschein.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen sonniges Wetter nach frostigen Nächten. Zunächst wird es eisig, mit Temperaturen zwischen 0 und minus 6 Grad in den frühen Morgenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Tag setzt sich viel Sonnenschein durch und die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, im Bergland auf 6 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kann es wieder zu leichtem bis mäßigem Frost kommen, mit Tiefstwerten zwischen 0 und minus 7 Grad. Tagsüber werde viel Sonnenschein erwartet, der für angenehme Temperaturen von 15 bis 18 Grad sorge, im Bergland 12 bis 16 Grad. Der Wind bleibt schwach aus südlichen Richtungen.

Auch am Freitag bleibt es heiter und trocken, mit Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen wieder auf 5 bis 1 Grad, vereinzelt kann es leichten Frost geben. Am Wochenende wird es wieder sonnig, bei bis zu 19 Grad.