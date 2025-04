Erst viele Wolken und etwas Regen, dann ein sonniger Ostersonntag - das Wetter zeigt sich an den Feiertagen in Sachsen wechselhaft.

Das Wetter wird an den Osterfeiertagen in Sachsen eher wechselhaft. (Archivbild)

Leipzig - Nach einem grauen Karfreitag hellt sich das Wetter in Sachsen am Osterwochenende nach und nach auf. Zwar soll es auch am Sonnabend noch viele Wolken geben, doch für den Ostersonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein voraus. Die Temperaturen werden dann auch wieder die 20-Grad-Marke überschreiten.

Waldbrandgefahr gesunken

Da örtlich zudem leichter Regen erwartet wurde, entspannte sich die Waldbrand-Gefahrenlage im Freistaat. Am Karfreitag herrschte verbreitet Waldbrandstufe 2. Für Sonnabend wurde landesweit sogar nur die unterste Stufe 1 (sehr geringe Gefahr) prognostiziert. In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen.

Vorsicht bei Osterfeuern

Die Landkreise riefen dennoch zur Vorsicht bei Osterfeuern auf, da es in den vergangenen Wochen außergewöhnlich trocken gewesen ist. Es sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern zum Wald gehalten werden, teilte der Landkreis Leipzig mit. Zudem müsse ein offenes Feuer dauerhaft beaufsichtigt werden.

In der Osterferienwoche muss nach dem Wetterausblick des DWD mit neuen Regenfällen gerechnet werden. Zudem wird es mit Temperaturen um die 15 Grad voraussichtlich kühler.