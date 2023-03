Dresden - Der Freitag beschert den Menschen in Sachsen viel Sonnenschein und milde Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, steigen die Temperaturen nach einem leicht frostigen Morgen auf 14 bis 18 Grad, im Bergland auf 10 bis 14 Grad. Dabei erwartet der DWD viel Sonne und nur dünne Schleierwolken. Es kann aber windig werden: Vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz weht örtlich stark böiger Wind.

In der Nacht zu Samstag ziehen Wolken auf, bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad bleibt es aber trocken. Der Wind nimmt ab. Am Samstag stehen Wolken am Himmel, im Bergland und östlich der Elbe kommt tagsüber öfter die Sonne heraus. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland 10 bis 14 Grad. In Ostsachsen rechnet der DWD mit böigem Wind, im Tagesverlauf soll dieser aber nachlassen.