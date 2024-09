Das sommerliche Wetter hält sich auch zum Start in die neue Woche. Am Dienstag wird es dann zunehmend heiß - dabei können Gewitter und Schauer auftreten.

Berlin/Potsdam - Weiterhin viel Sonne erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Am Morgen kommt es örtlich zu flachen Nebelfeldern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber wird es überwiegend sonnig, nur einige Schleierwolken sind am Himmel zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad. Nachts bleibt es gering bewölkt. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 15 und 18 Grad ab.

Der Dienstag bleibt zunächst heiter. Am Nachmittag ziehen in Westbrandenburg Wolken auf, lokal können Schauer und Gewitter mit Starkregen auftreten. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 30 und 33 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken am Himmel. Anfangs werden Gewitter erwartet, vereinzelt regnet es. Die Tiefsttemperaturen fallen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad.