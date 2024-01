Magdeburg - Zum Wochenstart können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt über Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Bis in den Vormittag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch leichter Frost möglich. Tagsüber klettern die Temperaturen dann bis auf elf Grad, am Nordrand des Harzes sogar bis auf 13 Grad. Bis zum Mittag sind auf dem Brocken noch Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometer möglich. In der Nacht zum Dienstag ist dann bei Temperaturen um die minus ein Grad wieder leichter Frost zu erwarten.