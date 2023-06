Erfurt/Leipzig - Viel Sonnenschein und frühlingshaft warme Temperaturen bestimmen das Wetter in Thüringen am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, geht die Bewölkung am Freitagnachmittag zurück. Bei maximal 19 bis 22 Grad bleibt es demnach meist niederschlagsfrei. Im Bergland werden 15 bis 19 Grad erwartet.

Bei Höchsttemperaturen von 21 bis 23 Grad, im Bergland 15 bis 20 Grad, und wenigen Quellwolken bleibt es auch am Samstag niederschlagsfrei. Das sonnige Wetter setzt sich der Vorhersage nach am Sonntag fort. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, im Bergland auf 16 bis 20 Grad.