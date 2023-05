Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf sonnige Feiertage freuen - und auch darüber hinaus soll es freundlich und trocken bleiben. Die Temperaturen erreichten in den kommenden Tagen 20 bis 22 Grad Celsius, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Die Sonne scheine, lediglich ein paar lockere Wolkenfelder oder Schleierwolken seien zu sehen. Regnen werde es nicht, hieß es. Nachts sinken die Temperaturen demnach auf 7 bis 12 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung.