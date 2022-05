Sonniges Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich auf ein Wochenende mit viel Sonnenschein freuen. Dabei sei am Sonntag mit Temperaturen von bis zu 26 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Freitag soll es zunächst auf 20 bis 22 Grad etwas abkühlen. Zudem werden einzelne Windböen und ab dem Nachmittag ein bewölkter Himmel erwartet. Am Samstag und Sonntag wird es wieder wärmer. Es werden Sonnenschein und Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad erwartet.