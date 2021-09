Sorbische Band Skupina Astronawt hat Fernsehauftritt im ZDF

Dresden/Bautzen - Sorbische Musik ist nach Expertenansicht längst mehr als Folklore. Es gebe viele Formen vom Rap über Pop, Rock, Liedermacher-Songs, Folk, Blues: „Alles auf Sorbisch“, sagte Jan Budar, Direktor der Stiftung für das sorbische Volk. Ihr Zweck ist die Pflege und Förderung sorbischer Sprache und Kultur, mit einem kleinen Budget werden zum Beispiel auch Musikproduktionen ganz unterschiedlicher Art unterstützt. Zu den jungen Künstlern gehört etwa die Band Skupina Astronawt.

Mit dem Song „Hory módre“ (Blaue Berge) sind die Musiker am 25. September in der ZDF-Show „Das große Deutschland-Quiz“ zu erleben.

Die Kandidaten Wigald Boning, Oliver Wnuk, Christian Tramitz und Henning Baum sollen dann erraten, in welcher Sprache die „Astronauten“ singen. Die Sorben sind in Deutschland eine anerkannte nationale Minderheit und leben überwiegend im Osten Sachsens und im Süden Brandenburgs. Die gut 60.000 Sorben/Wenden in Deutschland kämpfen wie viele andere kleine Völker um den Erhalt ihrer Sprache und Kultur.