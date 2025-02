Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich muss im Liga-Spiel der Bayern gegen Frankfurt vorzeitig raus. Er verpasst erstmals Spielzeit in dieser Saison. Und das vor den baldigen Leverkusen-Duellen.

München - Der FC Bayern München muss anderthalb Wochen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen den Ausfall von Joshua Kimmich hinnehmen. Der Nationalmannschaftskapitän musste im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 43. Minute ausgewechselt werden.

Kimmich, der sich auf den Boden setzte und behandelt wurde, unternahm nicht einmal mehr den Versuch, sich in die Pause zu retten. Bei einem Dauerbrenner wie Kimmich könnte das Anlass zu Sorge geben. Für ihn kam Leon Goretzka in die Partie.

Ein längerer Ausfall von Kimmich würde den deutschen Fußball-Rekordmeister gerade im brisanten Königsklassen-Duell mit Doublesieger Leverkusen hart treffen. Der unter Trainer Vincent Kompany unangefochtene Mittelfeldchef verpasste in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute beim FC Bayern. Beim Treffer zum 1:0-Pausenstand durch Michael Olise war Kimmich schon in den Katakomben.

Im Achtelfinale der Champions League erwarten die Münchner am Aschermittwoch Bayer Leverkusen zum Hinspiel. Sechs Tage später steht das Rückspiel am Rhein an.