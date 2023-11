Hannover - Frauenhäuser und Beratungsstellen für Gewaltopfer brauchen nach Ansicht des Sozialverbandes Deutschland eine bessere Finanzierung. In Niedersachsen gebe es zu wenige Frauenhäuser, einige Landkreise hätten gar keins, bemängelte der Sozialverband SoVD in Niedersachsen. Anlass der Forderungen ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Samstag.

Jede dritte Frau in Deutschland hat in ihrem Leben bereits körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt, wie der Sozialverband mitteilte. Bei Frauen mit Behinderung liege die Zahl etwa doppelt so hoch. In Niedersachsen gab es den Angaben nach 2022 täglich durchschnittlich 74 polizeilich erfasste Fälle häuslicher Gewalt - also knapp 27.000 innerhalb eines Jahres. Die Opfer bräuchten schnell und unkompliziert Hilfe. In Niedersachsen gebe es aber lediglich 45 Frauenhäuser, mit Platz für 2200 Frauen und deren Kinder.

„Diese Zahlen sind ein Desaster“, sagte Annette Krämer, die beim SoVD für Frauen- und Familienpolitik zuständig ist. Seit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention 2018 sei in Deutschland zu wenig passiert. Die Konvention verpflichtet Länder, die sie wie Deutschland unterzeichnet haben, dazu, Gewalt gegen Frauen wirksam zu bekämpfen. Die Bremer Zentralstelle für die Gleichberechtigung von Frauen schreibt in einem offenen Brief von ähnlichen Problemen.

Der niedersächsische Landesbeauftragte für Opferschutz, Thomas Pfleiderer, beklagt, dass weiterhin viele Mädchen und Frauen tödlicher, sexualisierter und häuslicher Gewalt ausgesetzt seien. „Unser klares Ziel muss die Beseitigung dieser niederträchtigen Machtausübung sein“, sagte der Beauftragte.

Darüber hinaus wies er auf Angebote und Neuerungen hin, von denen Opfer profitieren können. So gebe es etwa das Netzwerk ProBeweis, bei dem Opfer Beweise von häuslicher oder sexueller Gewalt unabhängig gerichtsverwertbar dokumentieren lassen können, wenn sie nicht direkt nach der Tat eine Anzeige erstatten wollen. Zudem bestehe für Gewaltopfer mittlerweile ein gesetzlicher Anspruch auf mindestens 15 Behandlungstermine für die Traumabewältigung. In Beratungsstellen könnten betroffene Frauen weitere Informationen erhalten.