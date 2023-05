Hannover - Sozialverbände drängen auf die kurzfristige Einrichtung des beschlossenen Landeskompetenzzentrums für Barrierefreiheit in Niedersachsen. Viele Einrichtungen und Angebote seien noch immer nicht für alle Menschen zugänglich, sagte Bernhard Sackarendt vom Sozialverband Deutschland am Donnerstag. „Um eine gleichberechtigte Teilhabe nach UN-Behindertenrechtskonvention zu erreichen, braucht Niedersachsen das Kompetenzzentrum.“

Der Landtag hatte Ende 2021 eine zentrale und unabhängige Beratungsstelle zu allen Fragen der Barrierefreiheit in Niedersachsen beschlossen. Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen an diesem Freitag erinnerten mehrere Verbände daran, dass der Beschluss noch nicht umgesetzt sei. In Baden-Württemberg etwa nahm ein solches Zentrum Ende 2022 die Arbeit auf. Kerstin Tack vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sagte, Barrierefreiheit beginne mit dem Zugang zu einem Gebäude und umfasse die Kommunikation in Leichter Sprache, ein Blindenleitsystem oder auch die Hörakustik.