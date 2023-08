Magdeburg - Der Bau neuer Sozialwohnungen spielt in Sachsen-Anhalt nur eine untergeordnete Rolle. „Menschen mit geringem Einkommen finden ausreichend preisgünstigen Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt. Aus diesen Gründen wurde in den vergangenen Jahren das Augenmerk insbesondere auf die Modernisierung im Bestand gelegt“, teilte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen waren in den vergangenen drei Jahren in Sachsen-Anhalt keine Neubaufördermaßnahmen für Sozialmietwohnungen bewilligt worden.

Im Bundesvergleich sei auch die Zahl der Sozialwohnungen je 100.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt eher gering, erklärte der Sprecher. Dies sei auf „die besondere Wohnungsmarktsituation des Landes zurückzuführen“. Die durchschnittliche Miete liege bei circa 5,20 Euro pro Quadratmeter, was den Bedarf an zusätzlichen Sozialwohnungen in allen Regionen des Landes reduziere. Zudem liege die durchschnittliche Leerstandsquote bei 15 Prozent.

Dennoch ist die Gesamtzahl der Sozialwohnungen in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Bundesministeriums entgegen dem bundesweiten Trend in den vergangenen Jahren gestiegen. 2022 gab es demnach landesweit 5070 geförderte Wohnungen dieser Art. Im Vorjahr waren 612 Wohnungen weniger gezählt worden. 2020 gab es in Sachsen-Anhalt 3373 geförderte Wohneinheiten.