Hannover/Berlin - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 steht nach dem verlorenen Heimauftakt des Best-of Five-Finales gegen Titelverteidiger Waspo 98 Hannover bereits in der zweiten Partie am Mittwoch (18.00 Uhr) enorm unter Druck.

Auch das dritte Match findet am Samstag in Hannover statt. Verlieren die Berliner beide Begegnungen sind die Niedersachsen wieder Meister. Spandau muss also eines der beiden Duelle gewinnen, um ein viertes Spiel am 28. Mai in Berlin zu erzwingen.

Optimistisch stimmt die Berliner, dass die 14:15-Niederlage im ersten Spiel gegen den im Laufe der Saison noch klar überlegenen Favoriten erst im Fünfmeterwerfen zustande kam. Zuvor hatte es nach ausgeglichenem Spiel 10:10 gestanden. Waspo-Torwart Felix Benke hatte per Kopf einen der fünf Spandauer Schüsse im Entscheidungswerfen gehalten.