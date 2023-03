Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben die Hauptrunde der Wasserball-Bundesliga der Männer ohne Punktverlust abgeschlossen. Am 14. Spieltag kam die Mannschaft von Neu-Trainer Athanasios Kechagias im Prestigeduell bei Titelverteidiger Waspo Hannover beim 15:9 (4:0, 5:3, 3:3, 3:3) am Samstag zum 14. Sieg. Damit gewann der Rekordmeister alle drei bisherigen Duelle im Supercup und in der Liga (jeweils 12:9) gegen den Erzrivalen.

Im Stadionbad Hannover trafen Dimitri Kholod, Bilal Gbadamassi, Mateo Cuk, Marek Tkac und Roman Schepelew jeweils doppelt. Spandau hat die Hauptrunde somit mit einer Torbilanz von 305:79 abgeschlossen. Am kommenden Wochenende können beide Mannschaften erneut aufeinandertreffen. Beim Final Four im Wasserball-Pokal im Düsseldorfer Rheinbad sind beide Teams in ihren Halbfinalspielen favorisiert.