Berlin (dpa/bb) – - Männer-Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 geht als Hauptrunden-Sieger in die Playoffs um die 103. deutsche Meisterschaft. Am 14. Spieltag gewann der Titelverteidiger am Samstag die Heimpartie in der Schwimmhalle Schöneberg gegen den Dauerrivalen Waspo 98 Hannover mit 9:8 (4:3, 3:2 – 1:2,1:1). Damit blieben die Berliner mit 27:1 Punkten ungeschlagen auf Rang eins. Die Niedersachsen schlossen die Punkterunde auf Platz zwei mit 23:5 Zählern ab.

Die SG Neukölln, Berlins zweiter Verein in der DWL-A-Gruppe, verlor sein Heimspiel gegen den bis dahin sieglosen SV Krefeld 72 mit 9:10 (5:7) und belegte den siebten Rang des Achter-Rankings nach der Punkterunde.