Berlin - Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft die erste Niederlage in der Finalserie hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag gegen Herausforderer Waspo 98 Hannover mit 12:13 (7:6) und führt in der Best-of-Five-Serie nur noch mit 2:1. Im vierten Spiel am Mittwoch will Spandau die 39. Meisterschaft der Vereinshistorie perfekt machen.

Im zweiten Abschnitt des ausgeglichenen Matches mit wechselnden Führungen schaffte Spandau die 7:6-Halbzeitführung und im dritten Viertel einen 8:6-Zwei-Tore-Vorsprung. Doch Waspo kämpfte sich auf 9:9 zurück und ließ vor dem Schlussabschnitt alles offen. Im vierten Viertel lag meist Hannover vorn, 1:32 Minuten vor dem Ende gleich Bilal Gbadamassi für die Berliner zum 12:12 aus. Die Niedersachsen hatten 35 Sekunden vor Abpfiff durch Luka Lozina eine Antwort und gewannen mit 13:12.