Düsseldorf/Berlin (dpa/bb) – - Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben zum fünften Mal in Folge den DSV-Pokal gewonnen. Das Team gewann am Samstag beim Final-4-Turnier in Düsseldorf das Endspiel gegen Bayer Uerdingen mit 14:9 (2:3,5:3,5:2,2:1). Zugleich revanchierte sich das Team von Trainer Marko Stamm für die bislang einzige Saisonniederlage gegen Uerdingen im Heimspiel in der Bundesliga.

Im engen und eine Halbzeit lang umkämpften Spielverlauf lag Spandau zunächst 0:2 und im zweiten Viertel sogar 2:5 hinten. Doch dann drehten die Berlinerinnen noch vor der Pause das Match zum 7:6 und ließen eine zweite Hälfte vom Allerfeinsten folgen. Vor allem Emmerson Joy Houghton glänzte und überragte mit ihren acht Toren alle. Außerdem trugen Ira Deike (2), Megan Linder, Nikola Busauerova, Anne Rieck und Isabel Riley (je 1) zum Erfolg gegen den Bundesliga-Spitzenreiter bei.