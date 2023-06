Leipzig - Dani Olmo ist sich mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig über eine Vertragsverlängerung einig. Das vermeldeten spanische Medien am Donnerstag. Olmos Vertrag in Leipzig läuft nur noch bis 2024, Sportchef Max Eberl arbeitete seit Monaten an einer vorzeitigen Verlängerung. Für den Manager wäre es der erste große Verhandlungserfolg seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember. Olmo soll sich eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro zugesichert haben. Zuletzt waren Gerüchte über einen ablösefreien Wechsel des 25-Jährigen im kommenden Sommer zum FC Barcelona aufgekommen.

Damit bleibt einer der einflussreichsten Spieler bei den Leipzigern. Der Club dürfte im Sommer die Abgänge von mindestens zwei Leistungsträgern zu verkraften haben. Christopher Nkunku zieht es zum FC Chelsea, Konrad Laimer zum FC Bayern München. Für beide Transfers stehen die offiziellen Bestätigungen noch aus. Zudem steht Dominik Szoboszlai vor einem Transfer zu Newcastle United. Die Engländer könnten den Ungarn für 70 Millionen Euro aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag herauskaufen.