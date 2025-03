Potsdam - Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) haben sich die Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitskräften auf Spargelhöfen verbessert. Allerdings sieht die Gewerkschaft bei manchen Betrieben noch Nachholbedarf, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Agrarministerium hervorgeht.

Im Agrarministerium kamen Vertreter von Landwirtschaftsbetrieben, Verbänden und Gewerkschaften zu einem Runden Tisch zu „guter Saisonarbeit“ zusammen.

In der Spargelsaison arbeiten viele Arbeitskräfte aus Osteuropa auf den Feldern. Für sie gilt der gesetzliche Mindestlohn.

„Es zeigt sich, dass die Vereinbarung zu guter Arbeit zwischen Gartenbauverband und der Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt greift und Verbesserungen bei Gesundheitsschutz, Unterkunft und Arbeitsbedingungen umgesetzt werden“, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Berlin-Brandenburg, Katja Karger.

Gewerkschaft will bei Betrieben Verbesserungen erreichen

Allerdings hielten sich einige Betriebe weiterhin nicht an vereinbarte Vorgaben. Dort gebe es für Saisonarbeiter weder gute Arbeits- noch gute Wohnbedingungen, hieß es. Gewerkschaft und Arbeitsschutzbehörden wollten mit Besuchen in diesen Betrieben für Verbesserungen sorgen, so Karger.

„Die sogenannten weichen Faktoren wie gute Unterbringung, Vorhandensein von WLAN in den Unterkünften, ein gutes Betriebsklima und das Angebot einer medizinischen Grundsicherung werden immer entscheidender für die Gewinnung von Saisonmitarbeitern“, sagte Jürgen Schulze von Verband der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer.

Noch im Jahr 2022 hatte die IG Bauen-Agrar-Umwelt bei Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft kritisiert, es gebe intransparente Abrechnungen und Akkordregelungen, überhöhte Abzüge für Unterkunft, Transport und Verpflegung und unbezahlte Mehrarbeit. Teils seien Beschäftigte nicht sozialversichert und unzureichend krankenversichert.