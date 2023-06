Mit der Spargelernte in Niedersachsen zeigen sich die Landwirte in Niedersachsen überwiegend zufrieden. Allerdings geht die Nachfrage schon seit Jahren zurück und die Anbaufläche schrumpft.

Sandhatten/Bonn - Die an diesem Samstag zu Ende gehende Spargelsaison ist aus Sicht der Landwirte in Niedersachsen zufriedenstellend verlaufen. „Wir haben keine Übermengen gehabt“, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Erdbeerenanbauer mit Sitz in Sandhatten bei Oldenburg. Die Ware habe sich daher gut verkauft. Zu Beginn der Spargelsaison seien die Preise etwas unter denen des Vorjahres gewesen. „Trotz hoher Kosten sind die Anbauer aber trotzdem zufrieden, weil die Preise lange hochgehalten wurden“, sagte Eickhorst.

In den letzten Tagen der zu Ende gehenden Saison seien wegen des warmen und sonnigen Wetters zwar die Erträge pro Hektar gestiegen. Es seien aber auf vielen Feldern gar nicht mehr geerntet worden. „Die Hektarmenge, die geerntet wurde, ist überschaubar, und daher hat es zum Schluss auch keine Übermengen mehr gegeben“, sagte Eickhorst.

Die Verbraucherpreise für Spargel hätten über einen weiten Zeitraum auf dem Vorjahresniveau gelegen, sagte Marktexperte Claudio Gläßer von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. Zu Beginn der Saison seien sie etwas niedriger gewesen als im Vorjahr, seien dann in den Folgewochen etwas gestiegen und seien etwa auf dem Niveau von 2021 angekommen.

Der Durchschnittspreis für ein Kilo weißen deutschen Spargels habe im Mai dieses Jahres bei 8,96 Euro gelegen - das sei ein Mittelwert über alle Handelsklassen und Verkaufswege. Damit habe dieser Preis im Durchschnitt einen Euro über dem von Mai 2022 gelegen.

Grundsätzlich sei in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Spargel zurückgegangen, sagte Gläßer. Das spiegele sich in dem Rückgang der Anbauflächen in ganz Deutschland. Die Anbaufläche schrumpfte im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt auf 21.300 Hektar, das waren knapp 5 Prozent weniger als im Jahr 2021 und der niedrigste Wert seit 2015. Mit 25 300 Tonnen wurde im vergangenen Jahr der meiste Spargel in Niedersachsen geerntet, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 20.300 Tonnen und Brandenburg mit 18.700 Tonnen, hieß es von der Statistikbehörde.