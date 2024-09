Nachfolger von Bad Gandersheim Spatenstich für Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf

Noch deuten nur Bagger und Erdhügel darauf hin, aber in zwei Jahren soll der Kurpark in Bad Nenndorf in neuer Pracht erblühen. Der vorige Gartenschau-Ausrichter ist jedoch ein warnendes Beispiel.