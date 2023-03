Guben - Für eine Lithiumfabrik des kanadischen Unternehmens Rock Tech soll in Guben an diesem Montag der erste Spatenstich erfolgen. Dafür errichtet das Rohstoff-Unternehmen in der Stadt an der Neiße eine Konverteranlage. Sie dient der Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität. Im Januar hatte Rock Tech durch das Landesamt für Umwelt (LfU) die Zulassung zum vorzeitigen Baubeginn erhalten.

Jährlich sollen nach Angaben des Unternehmens 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für Batterien von 500.000 Elektroautos produziert werden. In einem ersten Schritt sollen Verwaltungsgebäude und Labor errichtet werden. Brandenburg will bis 2045 vollständig klimaneutral werden.