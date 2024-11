Sogenannte Zentralkliniken sollen ein wichtiger Baustein der künftigen Krankenhausversorgung in Niedersachsen werden. In Ostfriesland wird so eine Klinik nun gebaut - günstig wird das aber wohl nicht.

Emden/Aurich - Nach jahrelangem Ringen und Planen entsteht in Ostfriesland eine neue Zentralklinik. Zum Spatenstich heute (14.30 Uhr) werden in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) sowie Vertreter des Landeskreises und der Stadt Emden erwartet. Der Krankenhaus-Neubau, der rund 800 Betten zählen soll, wird nach früheren Angaben mit rund 460 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Landesregierung von 2023 auf fast 800 Millionen Euro.

Der Bau, der bis Ende des laufenden Jahrzehnts auf einer grünen Wiese in Georgsheil entstehen soll, wird von dem ostfriesischen Klinikverbund Aurich-Emden-Norden geplant. Die Kliniken in den drei Städten sollen durch die Zentralklinik ersetzt werden. Das Vorhaben war lange umstritten. In zwei Bürgerentscheiden wurde darüber abgestimmt. Ähnliche Projekte für Zentralkliniken, gibt es auch an anderen Orten in Niedersachsen, etwa im Heidekreis und im Landkreis Diepholz.