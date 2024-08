Hamburg - Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hanseaten mussten sich am zweiten Spieltag mit einem 1:1 (1:0) gegen Hertha BSC zufriedengeben. In der 86. Minute machte der Berliner Jonjoe Kenny mit seinem Treffer zum Endstand die Hoffnungen des HSV auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel zunichte und den ersten Punkt in der Saison für sein Team perfekt. Ransford Königsdörffer hatte die Gastgeber schon in der elften Minute in Führung gebracht.

Bis auf eine kurze Phase zu Beginn der Partie dominierte der HSV vor der Pause in dem mit 57 000 ausverkauften Volksparkstadion unter dessen neuen Adresse Uwe-Seeler-Allee 9. Trainer Steffen Baumgart baute auf dieselbe Startformation wie beim 2:1 der Hamburger zum Auftakt gegen den 1. FC Köln.

So durfte Königsdörffer wieder in der Spitze ran. Und der Doppel-Torschütze von Köln lieferte. Nach einer Maßflanke von Bakery Jatta erzielte Königsdörffer mit seinem dritten Saisontor die Führung. Sebastian Schonlau (18.) und Ludovit Reis (26.) vergaben Chancen, die Führung auszubauen.

Auch nach der Pause kontrollierten die Hamburger zunächst das Geschehen. Die Berliner steckten aber nie auf. So blieb es bis zum Ende spannend. Linus Gechter (58.) hatte Pech, als er nur den Pfosten des HSV-Tores traf - die bis dahin beste Hertha-Chance zum Ausgleich. Auch die Hamburger erlebten einmal Pfosten-Pech bei einem Freistoß Immanuel Pherai. Sekunden später erzielte Kenny den Ausgleich.