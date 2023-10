Ein Fenster einer an einer Schule ist zum Lüften geöffnet.

Erfurt - Ältere Lehrerinnen und Lehrer in Vollzeit sollen in Thüringen künftig länger als bisher den vollen Umfang der Unterrichtsstunden geben. Bildungsminister Helmut Holter und mehrere Gewerkschaften einigten sich auf eine Verschiebung der sogenannten Altersabmilderung für Lehrer, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Bei der Altersabmilderung müssen Lehrerinnen und Lehrer ab einem bestimmten Alter weniger Unterricht geben und übernehmen dafür andere Aufgaben. Die Altersgrenze dafür soll nun von 55 auf 57 Jahre verschoben werden. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ berichtet.

Außerdem gibt es eine neue Staffelung: Während die Lehrerinnen und Lehrer in Vollzeit bisher zwei Unterrichtsstunden Altersabminderung bekamen, ist es nach den neuen Regeln zunächst nur eine. Ab dem Schuljahr, in dem das 60. Lebensalter vollendet wird, sind es dann zwei und ab dem Schuljahr, in dem das 63. Lebensjahr vollendet wird, vier Stunden.

Man trete in eine „behutsame Erschließung zusätzlicher Ressourcen in den kommenden Jahren“, teilte Bildungsminister Helmut Holter mit. Man sei sich über die Arbeitsbelastungen im Schulwesen im Klaren. Hintergrund für die Änderungen ist der Lehrermangel.

Die neuen Regelungen sollen für alle Lehrerinnen und Lehrer ab dem Geburtsjahrgang 1973 gelten, für frühere Jahrgänge bleibt es bei den alten Regeln. „Wir brauchen nicht nur eine gesunde Altersmischung, wir brauchen vor allem gesunde Lehrerinnen und Lehrer“, erklärte Holter.

Ziel ist es unter anderem, dass Lehrkräfte angesichts des Lehrermangels möglichst bis zum regulären Ruhestandsbeginn im Schulsystem bleiben. Wenn sich ältere Lehrer nicht mehr in der Lage fühlen, die Pflichtstundenzahl zu leisten, sollen ihnen Möglichkeiten aufgezeigt werden, damit sie im Dienst gehalten werden können. Dazu soll auch ein nun festgelegtes jährliches Mitarbeitergespräch dienen.