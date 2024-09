Das Wetter am Wochenende lädt in Berlin und Brandenburg zu Ausflügen ein. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf maximal 24 Grad.

Spätsommerliches Wetter wartet auf die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende. (Symbolbild)

Berlin - Spätsommerliches Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende. Samstag und Sonntag bringen mit Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 24 Grad perfektes Wetter für Ausflüge, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte. Regnen soll es nicht und der Wind weht nur schwach, wie es hieß.

In den beiden Nächten auf Sonntag und auf Montag erwarten die Meteorologen flache Nebelfelder bei Tiefstwerten zwischen 12 und 6 Grad. Am Montag startet die Woche zunächst heiter, später ziehen Wolken auf. Die Temperaturen erreichen wie am Wochenende maximal 24 Grad, regnen soll es erst in der Nacht zum Dienstag.