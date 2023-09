Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich am Mittwoch über ruhiges, zunehmend wärmeres Spätsommerwetter freuen. Während am Morgen und am Vormittag noch Wolkenfelder erwartet werden, soll es im Laufe des Tages auflockern und die Sonne kommt heraus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Es bleibt demnach zudem trocken, mit einem schwachen Südwind und Temperaturanstiegen auf bis zu 26 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es weitestgehend klar. Allerdings können die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf bis zu 11 Grad absinken.