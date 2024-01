Emden - Ein Spaziergänger ist in einen Kanal in Emden gefallen und nicht wieder aufgetaucht. Der 45 Jahre alte Mann ging mit seiner Frau am späten Sonntagabend am Treckfahrtstief spazieren, als er in das Wasser fiel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Suche nach dem Mann dauerte am Montagnachmittag an. Zuvor berichtete die „Nordwest-Zeitung“ über den Fall.

Der Mann sei nicht selbstständig ans Ufer zurückgekommen und aus dem Blickfeld seiner Frau verschwunden, hieß es. Einsatzkräfte hätten bereits mit Booten, Wärmebildkameras oder Drohnen nach dem Mann gesucht. Die Suche sei in der Nacht zwischenzeitlich unterbrochen worden.